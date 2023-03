Top 10 parfumuri dulci pentru femei

Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei au fost scoase dintre daramaturi in orasul Kahramanmaras din sudul Turciei, iar o mama si doi copii au fost salvati miercuri din orasul Antakya, desi au trecut noua zile de la seismul devastator din 6 februarie, iar sansele de a mai gasi supravietuitori sunt, teoretic, foarte mici, relateaza…

- Langa noi: FOTO Accident cumplit la Suceava. Doua femei au murit pe loc, doi copilași de 2 și 4 ani transportați la spital Un grav accident feroviar a avut loc, luni la amiaza intr-o localitatea județul Suceava. Patru persoane au fost ranite, iar trei dintre ele sunt in stare critica. Potrivit ISU Suceava,…

- Accident de circulație, puțin inainte de ora 15:00, pe cea mai circulata șosea din Banat, DN 6. Coliziunea dintre o mașina și o autoutilitara s-a produs in localitatea timișeana Belinț. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Lugoj și Punctului de Lucru Topolovațu Mare, cu…

- Ieșit proaspat din inchisoare, un barbat nu a stat mult pe ganduri și a furat telefonul unei femei. Aceasta se afla cu cei doi copii... The post Un hoț a rezistat doar cateva zile pe strazile Aradului. Cum a furat telefonul unei femei appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Stefanos Tsitsipas (24 de ani, 4 ATP) l-a invins pe Jiri Lehecka (21 de ani, 71 ATP), scor 6-3, 7-6(2), 6-4 și s-a calificat in semifinalele Australian Open 2023. Grecul a ridicat publicul in picioare și in timpul interviului. Stefanos Tsitsipas continua drumul spre primul trofeu de Grand Slam din…

- Dupa ce i-a blestemat pe toți cei care mai au vreo legatura cu Biserica pentru femei a Manastirii Frasinei, „Athosul romanesc”, Mitropolia Olteniei anunța ca va ridica in loc „o lucrare monumentala”.

- Muzeul Judetean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare» celebreaza duminica, 15 ianuarie, Ziua Culturii Nationale. Evenimentul se va desfasura in intervalul orar 10.00-17.00 (ultima intrare la 16.30), putand fi vizitate expozitia permanenta Centrul Artistic Baia mare. Repere europene intre traditii si…

- Au rasunat manelele, in noaptea de Revelion, din Penitenciarul Gherla. In strada, fetele au facut spectacol: au dansat și au cantat pentru iubitii lor din inchisoare. Pentru prima data, detinutii au avut parte si de un spectacol de artificii, organizat la cativa metri de zidurile penitenciarului, scrie…