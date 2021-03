Stiri pe aceeasi tema

- Scade usor numarul cazurilor de coronavirus azi. Sunt 2.668 din peste 32.000 de teste prelucrate, in ultimele 24 de ore. Sunt si mai putine decese decat ieri, 75, iar bilanțul total al morților ajunge astazi la 18.675. Numarul pacientilor internati la terapie intensiva a scazut fața de ieri și este…

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, vindecat de Covid, reclama ca angajații centrului de vaccinare al Spitalului de Urgența au ajuns la limita de epuizare deoarece vaccineaza de cinci ori mai multe persoane decat fusese planificat, in lipsa centrelor. Valentin Ivancea…

- Inca un mare actor este infectat cu Covid-19 și se afla in stare grava la Terapie Intensiva. Toni Grecu este unul dintre fondatorii grupului umoristic Divertis, apreciat de milioane de romani. Artisul a dezvoltat o forma grava a bolii, iar in prezent se afla la Institutul „Matei Balș”. Cand a fost internat…

- Londra a fost plasata vineri in situatie de ”incident major”, din cauza cresterii mari a internarilor , spitalele riscand sa fie depasite de epidemia de COVID-19 in cazul in care nu se respecta izolarea, a anuntat primarul Londrei Sadiq Khan, relateaza Reuters.

- 4.841 de cazuri noi de coronavirus confirmate din peste 31 de mii de teste, in ultimele 24 de ore. Alte 96 de persoane au murit, iar numarul deceselor a ajuns la 16 mii 506. In stare grava sunt internati acum 1100 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 306 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 […]…

- ''Problema logistica minora'' din cauza careia opt state ale UE inregistreaza intarzieri in primirea primelor loturi de doze de vaccin impotriva COVID-19 produse de Pfizer-BioNtech a fost rezolvata, a declarat luni agentiei EFE un purtator de cuvant al companiei farmaceutice, potrivit AGERPRES.…

- 2.049 de cazuri noi de coronavirus din puțin aproape 8.000 de teste prelucrate, in ultimele 24 de ore. Alte 122 de persoane au murit, iar numarul deceselor a ajuns la 15.230. In stare grava sunt internati acum 1.206 pacienti. De la inceputul pandemiei și pana acum, la nivel național s-au infectat 615.809…

- O femeie a murit la Maternitatea „Buna Vestire” din Galați, la o zi dupa naștere. Femeia ajunsese la spital in stare grava, din cauza infecției cu SARS-CoV-2, potrivit Mediafax. Femeia din Adjud a murit duminica, la o zi dupa naștere. CITEȘTE ȘI: Efecte neasteptate: Ce se intampla in…