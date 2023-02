Toni Greblă va fi numit de Parlament președinte al AEP Actualul prefect al Capitalei, Toni Grebla, urmeaza a fi numit saptamana viitoare de catre Parlament in funcția de presedinte al Autoritații Electorale Permanente (AEP), ne-au declarat in EXCLUSIVITATE surse politice din coaliția aflata la guvernare.In varsta de 70 de ani, Toni Grebla este absolvent al Facultații de Drept a Universitații din București, promoția 1978.In legislatura 2008-2012 a fost ales senator de Gorj pe listele PSD și a fostreales la alegerile legislative din 2012 tot ca senator de Gorj.In decembrie 2013, Toni Grebla a renunțat la mandatul de senator, acesta fiind numit judecator… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

