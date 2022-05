Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu anunta faptul ca data de 19 mai 2022 este termenul limita pentru licitatia destinata reparatiei liniei de cale ferata cu ecartament larg dintre Giurgiulesti, Republica Moldova si Portul Galati.Conform ministrului, aceasta linie de cale ferata…

- Deși a avut un sezon de coșmar, in care a fost macinat de accidentari, Florinel Coman (24 de ani) va continua la FCSB și in sezonul viitor. Extrema roș-albaștrilor ar fi putut ajunge la Farul, club in cadrul caruia s-a discutat despre imprumutul jucatorului, dar Toni Petrea spune ca va continua la FCSB.…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a declarat, joi, ca s-a pus piatra de temelie la Centrul de colectare legume-fructe din Tomnatic și se lucreaza la fundație. „Este un proiect important, demarat de administrațiile anterioare. Acum am intrat in faza de execuție pe teren a acestei investiții.…

- Faimoasa casa de moda Dior, isi va prezenta primul show-ul pre-toamna 2022 in Seul. Primul show in Coreea de Sud a brandului de lux, va avea loc pe 30 aprilie, la Universitatea Ewha Womans. “Anul acesta, casa isi uneste noua legatura intr-o maniera mai puternica cu Coreea”, a afirmat CEO brandului…

- Elena Udrea va fi adusa in tara dupa ce hotararea unei instante bulgare privind extradarea sa ramane definitiva, a declarat, marti, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. "Procedura este una cunoscuta, internationala. In momentul in care aceasta decizie de astazi ramane definitiva, ea putand…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța pentru perioada 19 – 25 aprilie, inghețuri, ploi și temperaturi joase. Astfel, pentru zilele de marți, miercuri și joi se prevede cer noros cu temperaturi maxime de 17 grade Celsius, iar vineri, sambata, duminica și luni se prevad ploi. De Paști, in nordul…

Nu mai puțin de 16 persoane au fost salvate de pe traseele montane din Romania in ultimele 24 de ore, anunța Salvamont, anunța mediafax.

- Centralele nucleare de la Cernobil și Zaporojie sunt controlate de militari ruși impreuna cu angajați și paznici ucraineni, anunța Aleksei Polișciuk, directorul unui departament din cadrul Ministerului rus de Externe, pentru Sputnik, citat de EFE.