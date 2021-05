Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Ialomița a anunțat ca tinerii cu varste intre 16 și 25 de ani care se vaccineaza anti-COVID-19 la Maratonul organizat de Ziua Copilului, pe 31 mai și 1 iunie, vor putea caștiga la tombola trei laptopuri, trei tablete si trei telefoane mobile in valoare totala de 40.000 de lei. Tinerii care…

- Incepand de sambata, 8 mai, ne propunem ca, pe perioada zilelor de sambata, duminica și luni, persoanele cu varsta peste 60 de ani sa se poata prezenta, pe tot parcursul zilei, direct la centrele de vaccinare, fara programare. Anunțul a fost facut chiar de catre Valeriu Gheorghița, cel care se ocupa…

- Rata de vaccinare la nivel național a ajuns la 20,33%, a anunțat marți coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghița. „La nivel național avem in momentul de fața un procent de acoperire vaccinala cu cel puțin o doza de 20,33% din populația eligibila. De asemenea, avem 11,93% persoane…

- La Craiova ar putea fi organizat un proiect de vaccinare-maraton timp de o saptamana, intre 10 si 17 mai, cu prezentare directa la centrele de vaccinare, fara programare. Anuntul privind „Saptamana Altfel” a vaccinarii la Craiova a fost facut de catre președintele CNCAV, Valeriu Gheorghița, intr-o conferința…

- Cinci noi linii de vaccinare anti-COVID-19 vor fi infiintate luna aceasta in trei orase din judetul Covasna, a anuntat, miercuri, conducerea Directiei de Sanatate Publica. Potrivit directorului institutiei, Agoston Laszlo, aceste linii vor deveni operationale in cadrul centrelor deja existente in localitatile…

- Plata personalului medical din centrele de vaccinare anti-Covid, va incepe saptamana viitoare: Anunțul ministrului Sanatații Ministerul Sanatații a anunțat luni ca plata personalului medical din centrele de vaccinare va incepe saptamana viitoare. „Ministerul Sanatații va realiza plata personalului medical…

- Persoanele care vor sa se vaccineze impotriva Covid-19, dar nu se incadreaza in cea de-a doua etapa pentru programari se vor putea inscrie pe liste de asteptare incepand cu mijlocul lunii martie, conform anuntului autoritatilor. Inscrierea pe aceste liste se va face tot pe platforma nationala vaccinare-covid.gov.ro,…

- Centrele de vaccinare anti-COVID-19 din Ialomița inregistreaza o rata scazuta a «pierderilor» dozelor de vaccin. Conform datelor oferite de Direcția de Sanatate Publica Ialomița, de la debutul Campaniei de Vaccinare și pana in prezent, doar 9 doze s-au pierdut la nivelul județului nostru. «Aceasta situație…