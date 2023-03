Stiri pe aceeasi tema

- The President of the People's Movement Party (PMP), MEP Eugen Tomac, on Wednesday stated, during a press conference held in Bistrita, that Romania's chances of entering Schengen by the end of 2024 are increasing "significantly" after he sued the Council of the European Union with the Court of Justice…

- Prin aceasta actiune se cere anularea deciziei Consiliului JAI din decembrie anul trecut, privind respingerea aderarii Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen.Liderul PMP considera ca acest proces este cea mai rapida cale de a solutiona problema aderarii Romaniei la Schengen, avand in vedere ca anul…

- MEP Eugen Tomac (EPP, People's Movement Party - PMP) estimated on Saturday that CJEU proceedings over the lawsuit initiated by him for Romania's not being accepted to join the Schengen could last between one year and a half and two years. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Consiliul Uniunii Europene trage un semnal de alarma și arata ca Olanda nu respecta regulamentul Schengen. Documentele au fost publicat de catre europarlamentarul Eugen Tomac, cel care arata faptul ca Olanda are mari probleme de ordin intern, dar in același timp da lecții Romaniei și Bulgariei.…

- In plenul Parlamentului European, la Strasbourg, Ulf Kristersson, premierul Suediei a spus: „Ințelegem dezamagirile Romaniei si Bulgariei, sunt justificate. Nu ezit sa spun ca dorim sa punem pe Ordinea de Zi in Consiliu extinderea spatiului Schengen, pe președinția noastra”, a anunțat Rareș Bogdan.La…

- „Este, de departe, cea mai importanta zi in ceea ce privește acest dosar pentru ca depinde enorm daca vom reuși și aici este responsabilitatea ministrului Lucian Bode. Chiar daca este o ședința informala, acolo putem vedea daca Austria și-a spulberat ideile. Evident ca trebuie sa urmarim cu atenție…

- Presedintele Partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a anuntat, vineri, ca parlamentarii partidului pe care il conduce, impreuna cu USR, vor depune motiune simpla impotriva ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, pentru esecul inregistrat in procesul de aderare la Schengen.Am decis ca parlamentarii…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a caștigat procesul impotriva Departamentului pentru Romanii de Pretudindeni. El a fost acționat in judecata de catre instituție pentru o serie de sume platite unor romani din diaspora, premiați pentru promovarea și apararea identitații culturale și lingvistice.…