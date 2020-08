Stiri pe aceeasi tema

- PMP ia in calcul sa mearga pe cont propriu la alegerile locale, atat la Primariile de sector, cat si la Primaria Capitalei, cu sustinerea fostului presedinte Traian Basescu pentru "cel de-al treilea mandat", daca PNL si USR PLUS nu vor accepta crearea unei aliante politice de dreapta in jurul lui…

- Liderul PMP Eugen Tomac a anuntat vineri ca PNL a acceptat solicitarea USR astfel incat PMP sa nu fie primit in „Alianta pentru Bucuresti”. Astfel, PMP va candida singur la alegerile din Capitala, Traian Basescu intrand in cursa cu Nicusor Dan si Gabriela Firea pentru Primaria Generala.

- Fostul presedinte al Romaniei, europarlamentarul PMP Traian Basescu, a declarat ca nu este decis in privinta candidaturii sale la Primaria Generala a Capitalei, dar, daca va fi nevoie, va candida, totusi. Basescu spune ca decizia va fi luata in functie de formarea aliantelor politice.”Daca…

- Nimeni nu cunoaste mai bine mecanismele care determina rezultatele la alegerile locale decat cel care a facut saltul de la functia de primar general al Capitalei la functia de presedinte al Romaniei. Este vorba, desigur, de Traian Basescu. El este cel mai potrivit politician care are dreptul sa avertizeze…

- Deputatul independent Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, a declarat vineri ca este, in continuare, optimist ca PNL, USR, PLUS si PMP vor ajunge sa aiba candidati unici si la primariile de sector, relateaza Agerpres.Citește și: PSD, atac EXPLOZIV, dupa ce Florin Cițu a anunțat creșterea…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, se declara convins ca social-democratii vor avea, în perspectiva alegerilor locale, o alianta de stânga, "cu accente liberale", pentru Primaria Capitalei și pentru toate primariile de sector."Am avut discutii si ieri cu Victor…