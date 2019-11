Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a votat, sambata, la Consulatul General al Romaniei de la Zajecar, Serbia, precizand ca a ales sa fie alaturi de comunitatea romaneasca din Valea Timocului. ”Presedintele Romaniei trebuie sa isi indrepte atentia si catre cei care sunt nevoiti sa lupte pentru a-si apara identitatea,…

- "Eu cred ca presedintele nu are inca in memorie tot ceea ce a facut sau nu vrea sa retina decat ceea ce fac altii. Presedintele a incalcat Constitutia, presedintele nu stie ca in niciun stat membru cu democratii consolidate presedintele unei tari nu iese sa ceara desfiintarea unui partid politic.…

- Diplomatul american a sosit la Belgrad dupa vizite la Pristina si Skopje destinate evaluarii situatiei dupa decizia Bruxellesului. Blocajul, venit in urma opozitiei Frantei sustinute de Olanda si Danemarca, a provocat un val de deceptie si indignare in Macedonia de Nord si Albania, dar si in randul…

- ''Sunt foarte bucuros ca am votat la alegerile pentru Presedintele Romaniei. A fost pentru prima data cand am votat prin corespondenta, o modalitate de care au putut beneficia doar romanii din strainatate. Este mai simplu si mai elegant decat poate cineva sa isi imagineze, de aceea regret ca atat…

- Politia din Kosovo a arestat opt fani cehi care planuiau sa foloseasca o drona care sa afiseze un mesaj pro-Serbia in timpul mecului din deplasare cu Kosovo, din preliminariile Euro-2020, relateaza The Guardian, relateaza News.ro.Citește și: Romania și-a aflat adversara din finala Campionatului…

- Organizația PNL Municipiul Arad este in plin proces de strangere de semnaturi pentru susținerea candidaturii președintelui Klaus Iohannis. Ținta PNL este sa stranga, doar din municipiu, nu mai puțin de 30 de mii de semnaturi, ceea ce nu pare imposibil data fiind mobilizarea tinerilor și femeilor liberale.…

- Tricolorele au cedat in trei seturi meciul cu puternica echipa a Serbiei. Ultimul set a fost si cel mai echilibrat. La Campionatul European, palmaresul Romaniei a fost de doua victorii si patru infrangeri.