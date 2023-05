Stiri pe aceeasi tema

- Dinu Maxer, in varsta de 48 de ani și Deea au divorțat dupa 18 ani de casnicie. Cei doi au impreuna doi copii, iar desparțirea i-a luat pe toți prin surprindere. Artistul a vorbit despre relația cu Nicoleta Luciu dar și despre presupusa infidelitate a fostei soții.In cadrul unui interviu, Dinu a reamintit…

- Introducerea sintagmei “limba romana” in legile si in Constitutia Republicii Moldova a fost aplaudata la Bucuresti. Despre asta a povestit, la emisiunea Prime Time de la PRIME, Adrian Dupu, Secretar de stat al Departamentului pentru Relatia cu Moldova din Guvernul Romaniei.

- Ana Baniciu este activa in mediul online și nu ezita sa iși țina la curent urmaritorii de pe Instagram cu noutațile din viața sa. De curand, artista a raspuns la mai multe curiozitați legate de relația cu iubitul sau, Edy Kovacs.

- Irina Lepa vorbește foarte rar despre partenerul ei de viața, dar a dezvaluit mai multe de data aceasta, intr-un interviu pentru Antena Stars. Artista a primit echipa de filmare la ea acasa și a vorbit despre cum au reușit ea și soțul sau sa treaca proba timpului, fiind impreuna de 15 ani.

- Theo Rose va deveni mama pentru prima oara in cateva luni și pana atunci este ocupata cu multe proiecte, dar se pare ca nu mai multe decat cele pe care le are iubitul ei, Anghel Damian. Cantareața a dat detalii despre relația lor și cum decurge conviețuirea in ultimul timp, pe InstaStories.

- “E bine ca, in sfarșit, se lucreaza pe proiectele de mobilitate urbana insa ma surprinde, sau poate ca nu, ritmul „alert’ in care se desfașoara lucrarile. Nu știu care este relația oamenilor „noi”, care conduc acum primaria, cu firmele care presteaza aceste lucrari. Ma așteptam, insa, sa vad, mai mult…

- Carmen Tanase, in varsta de 62 de ani și Pavel Bartoș, in varsta de 48 de ani, au o relație speciala. Actrița a aparut și in filmul „Ramon”, pe care Pavel l-a lansat recent. Carmen Tanase a vorbit despre colaborarea cu Pavel Bartoș pentru filmul lui, „Ramon”. Ea spune ca are mai mult decat o relație…