- Cea de-a 75-a editii a Festivalului de la Cannes ii va oferi un omagiu special lui Tom Cruise pentru intreaga sa cariera, cu prilejul aniversarii a 30 de ani de la singura sa prezenta la acest concurs cinematografic si prezentarii, in premiera mondiala, a noului sau film „Top Gun: Maverick”, relateaza…

- Un avion Air France care facea o cursa Paris – Erevan a aterizat de urgenta pe Aeroportul Henri Coanda, joi seara, dupa ce un pasager a acuzat dureri toracice. El a fost preluat initial de Serviciul de Ambulanta al aeroportului, iar apoi au fost solicitate si cadre medicale de la Serviciul de Ambulanta…

- Noul film ”Top Gun” il readuce pe Tom Cruise in pielea pilotului Pete Mitchell. Cand va fi lansat in cinematografe ae 27 mai.Și se pare ca printre ceilalți protagoniști se numara și fostul rival al lui Maverick: Iceman, jucat de Val Kilmer. Nu se știu prea multe detalii despre subiectul filmului. Un…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un apare in geaca stralucitoare de piele si ochelari de soare de aviator in filmul de la ultima lansare de racheta a Phenianului, realizat in stil hollywoodian, relateaza vineri agentia Reuters. Continuand tendinta observata sub conducerea lui Kim de modernizare in media…

- Mii de oameni au fost uciși in Ucraina de la inceputul invaziei rusești, in urma cu o luna. Dintre victimele decedate, 121 sunt copii. Parlamentul Ucrainei a transmis ca au fost distruse peste 4.300 de case, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Actorul american Tom Cruise va prezenta o continuare a filmului "Top Gun", una dintre cele mai asteptate superproductii ale anului, in cadrul celei de-a 75-a editii a Festivalului de la Cannes, au anuntat joi organizatorii evenimentului, informeaza AFP.

- In aprilie anul trecut, Spotify a anunțat ca a creat un player inteligent pentru mașini, care ar putea oferi ascultatorilor ore intregi de divertisment sub forma de muzica, știri, podcasturi și multe altele. Lansarea inițiala a inceput in octombrie, cand cațiva utilizatori selectați au avut parte…

- Blue Air anunta lansarea orarului de iarna 2022/2023, ocazie cu care ofera, marti, bilete de avion reduse cu 30%, potrivit unui comunicat de presa al operatorului aerian, transmis AGERPRES. "Doar astazi si exclusiv la Blue Air, pasagerii beneficiaza de reducere pentru planificarea anticipata a vacantelor…