- Tom Cruise, in varsta de 55 de ani, a efectuat o cascadorie periculoasa pentru noul sau film „Mission: Impossible-Fallout“. Starul a devenit primul actor care a sarit cu parasuta de la 7620 de metri.

- Actorul britanic Benedict Cumberbatch, cunoscut pentru interpretarea detectivului Sherlock Holmes intr-un popular serial TV si a supereroului Doctor Strange in mai multe filme inspirate din universul benzilor desenate Marvel, a devenit un erou veritabil si in viata reala, dupa ce a sarit in ajutorul…

- Un zbor al companiei Sichuan Airlines a aterizat luni de urgența in orașul chinez Chengdu dupa ce geamul din partea dreapta a cabinei piloților s-a spart, a anunțat autoritatea aviatica chineza, citata de Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a spus sambata in cadrul unui miting in statul Michigan ca o intalnire cu Coreea de Nord ar putea avea loc in urmatoarele trei-patru saptamani, transmite Reuters, conform Agerpres.Citește și: Proiect de lege revolutionar: Ce perioade ar putea fi incluse…

- Presedintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin, in timpul unei convorbiri telefonice, sa intreprinda o vizita in SUA si a afirmat ca va fi bucuros sa-l primeasca pe presedintele rus la Casa Alba, a anuntat vineri RIA Novosti, citand Ministerul de Externe rus, informeaza…

- Rusia a efectuat primul zbor militar de antrenament spre America de Nord via Polul Nord de dupa epoca sovietica, a declarat ministrul apararii de la Moscova, Segei Shoigu, citat de RIA și Reuters.