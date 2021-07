Stiri pe aceeasi tema

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a inceput, la Bucuresti, pregatirile pentru participarea in cadrul Grupei D din FIBA Basketball World Cup European Pre-Qualifiers, meciurile cu Letonia si Belarus fiind programate sa se desfasoare in „bula” de la Riga, in perioada 7-13 august 2021. Pentru aceasta…

- Nationala feminina de baschet 3x3 a Romaniei, participanta in premiera la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a incheiat marti, cu un bilant de sase infrangeri si o victorie, ratand faza sferturilor de finala. Tricolorele au incheiat pe locul 7.

- Naționala de baschet masculin a Franței a invins Statele Unite ale Americii, scor 83-76, in grupa A de la Jocurile Olimpice. In celalalt meci al grupei A, Cehia a invins reprezentativa din Iran, scor 84-78. Americanii nu au tratat cu seriozitate avertismentele din perioada de pregatire, cand au fost…

- Echipa nationala a Romaniei a debutat cu dreptul la turneul de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. "Tricolorii" au invins in prima etapa a Grupei B reprezentativa olimpica a Hodurasului cu scorul de 1-0, intr-un meci care s-a disputat la Kashima.

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a felicitat echipa nationala a Ungariei pentru “parcursul fabulos” de la EURO 2020. Cu acest prilej, ministrul a transmis și un mesaj pentru FRF. Ministrul Eduard Novak a indemnat FRF sa urmeze exemplul forului de l Budapesta. „As dori sa felicit echipa…

- UPDATE: Nationala de fotbal a Germaniei a invins echipa Portugaliei, campioana europeana en titre, cu scorul de 4-2 (2-1), sambata, pe Fussball Arena din Munchen, intr-un meci spectaculos din cadrul Grupei F a turneului final EURO 2020. Mannschaft a reusit o prestatie remarcabila dupa debutul nereusit…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a fost invinsa de reprezentativa Frantei cu scorul de 3-0 (25-17, 25-18, 25-23), vineri seara, la Harnes, in Hexagon, in al doilea turneu al Grupei A a competitiei Golden League. Tricolorele s-au inclinat dupa o ora si 21 de minute si au sanse mici…

- Naționala feminina de volei a Romaniei a incheiat pe locul secund primul turneu al Grupei A din actuala ediție a Golden League. In turneul organizat la Cluj-Napoca, Romania a obținut doua victorii (3-2 cu Franța și 3-0 cu Azerbaidjan) și a pierdut un meci, 2-3 cu Spania, formație care a și terminat…