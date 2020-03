Toate turneele de tenis de masă din România, amânate! Chiar daca a trecut mult timp de cand activitatea sportiva este intrerupta in Romania, din cauza pandemiei de coronavirus, Federatia Romana de Tenis de Masa a facut, miercuri, anuntul oficial, prin care a transmis tuturor cluburilor ca toate competitiile de tenis de masa de pe teritoriul Romaniei au fost amanate. „Ca urmare a starii de urgența instituite prin Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 și a Ordonanțelor Militare nr. 1/17.03 2020 și nr. 2/21 ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

