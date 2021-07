Toate posturile grupului Clever, pe platforma online PrimaPlay.ro PrimaPlay.ro este singurul loc unde vor putea fi urmarite, live, de romanii de pretutindeni meciurile echipelor din Liga1. Incepand cu 15 iulie, toti cei care isi vor face cont pe primaplay.ro vor avea acces, gratuit, timp de 7 zile, pe noua platforma. Pe PrimaPlay.ro se vor regasi transmisii ale posturilor Look Sport: Liga 1, Liga 2, Cupa Romaniei, La Liga, unul dintre cele mai puternice campionate de fotbal din Europa, Formula 1, Moto GP, turnee ATP 250, toate cupele europene din handbalul masculin si feminin, campionatele europene si mondiale de handbal feminin si masculin, toate cursele din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

