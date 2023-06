Toate parohiile catolice din Iaşi celebrează în această duminică Sărbătoarea Copiilor. Tema centrală: „Aleargă la Isus!” Episcopia Romano-Catolica din Iasi a anuntat ca duminica, 10 iunie, in fiecare parohie din Dieceza de Iasi va fi celebrata Sarbatoarea Copiilor 2023, avand ca tema centrala a intalnirilor cu comunitatea „Alearga la Isus!". „Sarbatoarea Copiilor are menirea de a le oferi participantilor o zi de bucurie in centrul careia sa fie intalnirea cu Isus, prietenul lor cel mai bun. Copii din parohiile fiecarui decanat vor fi impreuna, se vor ruga, se vor juca, vor canta, vor dansa impartasind astfel bucuria de a fi copii ai lui Dumnezeu si prieteni ai lui Isus", au transmis reprezentantii Episcopiei Romano-Catolice.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

