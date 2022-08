In acest weekend, George Simion și Ilinca Munteanu și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu. Cei doi indragostiți au facut nunta in comuna Maciuca din județul Valcea, iar internauții nu s-au putut abține și au facut glume pe baza locației aleasa de liderul AUR. Iata ce au scris romanii pe internet despre acest eveniment!