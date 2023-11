Farul Constanta a ratat in prelungiri victoria cu FC Hermannstadt! Hagi a primit cartonas rosu

Farul Constanta, campioana Romaniei, a inregistrat un nou egal pe teren propriu in Superliga, nereusind sa obtina victoria astazi, 11 noiembrie 2023, in etapa a 16 a, prima din retur, in care a intalnit pe teren… [citeste mai departe]