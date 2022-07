Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anunțat ca parasește Insula Serpilor la doar cateva zile dupa ce Ucraina a lansat un atac major cu rachete, potrivit DailyMail. Porțiunea de pamant de 100 de acri este o poziție strategica favorabila, situata la aproximativ 80 de mile de coasta de sud a Ucrainei, in Marea Neagra. Rusia a ocupat…

- Forțele rusești au continuat loviturile cu rachte asupra Ucrainei și noaptea trecuta. Patru rachete de croaziera ar fi lovit un cartier rezidențial din Kiev. Pentru moment nu exista informații cu privire la eventuale victime. „Echipaje de ambulanța și salvatori trimiși la fața locului. Informații mai…

- Ministrii de Externe ai celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au ajuns marti, la Luxembrug, la un „consens total” in vederea acordarii Ucrainei statutului de stat candidat la aderarea la UE, anunta ministrul francez Clement Beaune – cu doua zile inantea unui summit dedicat acestui subiect, transmite…

- Centrul de Cercetare pentru Energie si Aer Curat (CREA), cu sediul in Finlanda, a dat publicitații, luni, un raport care arata ca Rusia a castigat 93 de miliarde de euro din venituri provenite din exporturi de combustibili fosili in primele 100 de zile ale razboiului sau impotriva Ucrainei, relateaza…

- Grupul Anonymous si-a revendicat responsabilitatea pentru un „hack masiv” pe site-urile guvernamentale din Belarus. Dupa ruși, a venit randul Belarusului sa sufere de pe urma atacurilor Anonymous, indreptate in special asupra guvernului. O serie de site-uri web ale administrației Lukashenka pur și simplu…

- Bombardamentele rusesti fara incetare impotriva combinatului siderurgic Azovstal din Mariupol, oras-port din sud-estul Ucrainei aflat in prezent aproape complet sub controlul fortelor ruse, ar fi putut sa provoace o scurgere grava de hidrogen sulfurat in Marea Azov, o substanta extrem de poluanta, trage…

- Premierul Nicolae Ciuca, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, au facut, marti, o vizita oficiala in Ucraina. Nicolae Ciuca s-a intalnit cu Volodimir Zelenski, cu premierul Ucrainei si cu presedintele Radei Supreme. ”Prim-ministrul Romaniei Nicolae-Ionel…

- Lumea se confrunta cu o „catastrofa umanitara” din cauza crizei alimentare aparute in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, a declarat presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, pentru BBC. El precizat ca ar putea exista o crestere „uriasa” de 37% a preturilor la alimente. Malpass a avertizat ca…