„Toată Danemarca plânge”: reacții la abdicarea lui Margrethe II Regina Margrethe a II-a a Danemarcei și-a anunțat pe neașteptate abdicarea, in direct la TV, dupa 52 de ani pe tron. Martin Ebmark, un hotelier din centrul orașului Billund, statea, „ca toata lumea”, și urmarea la televizor discursul anual al reginei Margrethe impreuna cu familia. El și soția sa au ridicat un toast reginei, stralucitoare intr-o rochie violet Cadbury, „cand a inceput sa vorbeasca despre „momentul potrivit”. Soția mea s-a intors spre mine și a spus: „Nu face ceea ce cred ca face! Este ea?’ Apoi, ea a facut-o.” Cand regina Margrethe a Danemarcei a anunțat ca va demisiona din funcția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a facut, in 2023, 34 de deplasari externe, care insumeaza cheltuieli de peste 41 de milioane de lei, a transmis Administrația Prezidențiala, pentru Agerpres. In comparație cu anul trecut, cheltuielile sunt mai mult decat duble, cand vizitele oficiale ale lui Iohannis au costat…

- Șansa uriașa pentru europenii impatimiți de loto. Jackpotul EuroMillions de vineri se va ridica la 240 de milioane de euro dupa ce la ultima extragere, cea de marți, 5 decembrie, nu au fost caștigatori. Norocul nu le-a zambit milioanelor de europeni care au incercat sa caștige cele 217 milioane…

- Ministerul Apararii organizeaza ample evenimente dedicate zilei de 1 Decembrie, la Bucuresti si Alba Iulia. Ziua incepe cu ceremonii militare, urmate de defilare. La Bucuresti, la Parada Militara Nationala vor participa peste 2.400 de militari si specialisti, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis,…

- Eurostat subliniaza ca, in majoritatea statelor, cu exceptia Germaniei, procentul celor care detin locuinta in care traiesc este mai mare decat cel al chiriasilor. In 2022, cel mai ridicat procent de proprietari de locuinte s-a inregistrat in Romania (94,8% din populatie traia intr-o locuinta proprietate…

- A cantat Andra corect Imnul Romaniei? Iata detaliul știut de puțina lume! Marți, pe Arena Naționala, s-a desfașurat meciul dintre Romania și Elveția. Spre bucuria intregii țari, Naționala Romaniei a invins Elveția și s-a calificat la Campionatul European din Germania, de pe primul loc al grupei I. Andra…

- Ieri, ministrul Apararii, Angel Tilvar, a declarat ca Armata se afla in plin proces de modernizare si transfomare si a atins deja, “in multe dimensiuni”, standardele NATO, potrivit Agerpres. “In acest moment, Armata se afla in plin proces de modernizare si transformare reusind sa atinga deja, in multe…

- Reprezentativa Spaniei va fi privata de Nico Williams si Alejandro Balde la meciul cu Norvegia, programat duminica, in preliminariile Campionatului European din 2024, informeaza AFP.Selectionerul Luis de la Fuente l-a chemat la lot pe Alfonso Pedrazza (Villarreal) in locul lui Balde, accidentat in…

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak va conveni joi initiative bilaterale cu Belgia, Bulgaria si Serbia vizand combaterea crimei organizate legate de migratia ilegala, a informat biroul sau de la Londra, potrivit Reuters.La un summit al Comunitatii Politice Europene (CPE) la Granada, in Spania, Sunak…