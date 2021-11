Stiri pe aceeasi tema

- „Inca o țeapa marca Fritz: firma de avocatura a Colterm a disparut ca magarul in ceața”, acuza un consilier local. Radu Țoanca (PSD) susține ca aleșii locali nu au aflat de ce a platit Primaria Timișoara peste 200.000 de euro unei firme de avocatura care ar fi trebuit sa securizeze bunurile Colterm.

- Societatea de avocatura tocmita de administrația Fritz pentru a rezolva problemele juridice existente la Colterm și pentru a securiza patrimoniului orașului ”a disparut ca magarul in ceața”, spune consilierul local PSD, Radu Țoanca. El acuza municipalitatea ca a dat o gramada de bani firmei de avocatura,…

- Neprofesionalism, incompetenta, prostie… se gasesc la greu intr-un loc de unde ar trebui sa vina doar performante si inovatii. Consilierul local Radu Toanca explica o noua teapa a primarului Fritz, care efectiv arunca banii contribuabilului pe fereasta. „Inca o țeapa marca Fritz: firma de avocatura…

- Consilierul PSD Radu Țoanca il acuza pe primarul Dominic Fritz de populism, in legatura cu situația Colterm. Acesta spune ca edilul incearca sa iși ascunda eșecul din toate domeniile de activitate, aruncand praf in ochii timișorenilor cu economiile facute pentru a mai susține cateva zile, din punct…

- Consilierul local PSD, Radu Țoanca, solicita demisia de urgența a primarului Timișoarei, Dominic Fritz. Cererea e lansata dupa ce problema Colterm nu a fost nici acum rezolvata, iar un timișorean a decedat pentru ca s-a incalzit cu aragazul. Țoanca spune ca Fritz va avea parte de sute de plangeri pentru…

- Consilierul local Radu Țoanca le cere imperativ demisia primarului Dominic Fritz și a viceprimarului Ruben Lațcau: A fost sistata furnizarea de gaz la Colterm. De cateva minute zeci de mii de familii stau in frig, iar de maine nu vor avea apa calda ! Revolutia in administratia Fritz a adus , in niciun…

- Viceprimarul Ruben Latcau afirma ca va face o plangere penala impotriva directorului SC Horticultura, Andrei Dragila, pentru șantaj și abuz in serviciu. Totodata, pe consilierul local PSD Radu Toanca il va chema in judecata pentru defaimare. Consilierul local PSD Radu Țoanca, a afirmat astazi ca la…

- Liderul alesilor PSD din Consiliul Local Timisoara (CLT), Radu Toanca, a anuntat, marti, ca va cere ca primarul Dominic Fritz si functionarii care au initiat noua organigrama a Primariei Municipiului Timisoara sa plateasca, in solidar cu institutia, din buzunarul propriu, despagubirile salariale…