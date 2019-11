Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 7 noiembrie, puteți vedea, de la ora 18.00, in Sala Studio Experiment ”Petru Valter” a Teatrului Municipal ”Bacovia” o noua reprezentație a spectacolului ”Iulia, biata de ea”, de Gabriel Sandu, o monodrama pusa in scena de regizoarea Irina Craița – Mandra, dupa un text care a caștigat Premiul de…

- Ai simțit vreodata dragostea ca pe o cadere in gol? Did you ever fall in love? Miercuri, 30 octombrie, și joi, 7 noiembrie, puteți vedea la Teatrul Municipal ”Bacovia”, de la ora 18.00, in Sala Studio Experiment ”Petru Valter”, spectacolul „Iulia, biata de ea”, de Gabriel Sandu, o poveste despre dragoste…

- Si in stagiunea 2019-2020, Teatrul Municipal „Bacovia” continua programul initiat in urma cu trei ani de managerul Eliza Noemi Judeu, intitulat „Hai si tu la Teatrul meu”. Acesta propune teatrelor din tara un schimb de spectacole intre institutiile de cultura, din care beneficiaza pe de o parte trupele…

- Actrita Tamara Buciuceanu a murit, marti, la varsta de 90 de ani. Informatia a fost confirmata de reprezentanti ai Spitalului Elias. Tamara Buciuceanu a fost una dintre cele mai apreciate actrițe romane de teatru, film și televiziune din generația de aur. Intre 1948-1951 frecventeaza Institutul de Teatru…

- Piesa, cu un mesaj contemporan, urmareste viata unui prezentator de televiziune, recreand atmosfera unui studio. „Viata e in direct aici!”, scrisa de Radu Herjeu, regia Sorin Militaru, va avea premiera pe 4 octombrie, ora 19.00, la Sala Mare a Teatrului Municipal „Bacovia”. „Am scris aceasta piesa despre…

- In ultima saptamana de vacanta, in perioada 02-07 septembrie, la Biserica Romano-Catolica „Sfantul Nicolae” se desfașoara campusul copiilor cu titlul „Gustați și vedeți cat de bun este Domnul”. 150 de copii cu varsta cuprinsa intre 7-14 ani, insoțiți de Parintele Leonard Farcaș și de un grup de tineri…

- Teatrul Municipal ”Bacovia” propune un inceput de stagiune alfel și ofera șansa publicului sau sa iasa din zona de spectator (pasiv) și sa fie participant activ la crearea poveștii unui spectacol. Teatrul este o arta vie iar procesul realizarii unei noii producții este o cautare continua, nu doar a…

- In luna august 2019, actrița Eliza Noemi Judeu sarbatorește 20 de ani de cand face parte, ca actor angajat, din trupa, povestea, familia Teatrului Municipal ”Bacovia”. Tot acum, in debut de stagiune 2019 – 2020, se implinesc trei ani de cand a fost numita, prin concurs, managerul Teatrului Municipal…