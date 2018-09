Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, i-a invitat luni pe primari sa acceseze fonduri pentru rezolvarea problemelor la scoli care tin de lipsa autorizatiilor ISU de securitate la incendiu si a subliniat ca, pana in 2020, trebuie sa dispara toaletele din curtea unitatilor de...

- Potrivit statisticilor Ministerului Educatiei Nationale (MEN), numarul elevilor inscrisi in anul scolar 2018/2019 este de aproximativ 2,9 milioane. „Date statistice cu un grad mai mare de acuratete privind elevii inmatriculati in noul an scolar vor fi disponibile dupa data de 1 octombrie”, au declarat…

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, i-a invitat luni pe primari sa acceseze fonduri pentru rezolvarea problemelor la scoli care tin de lipsa autorizatiilor ISU de securitate la incendiu si a subliniat c

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, i-a invitat luni pe primari sa acceseze fonduri pentru rezolvarea problemelor la scoli care tin de lipsa autorizatiilor ISU de securitate la incendiu si a subliniat ca, pana in 2020, trebuie sa dispara toaletele din curtea unitatilor de invatamant. ‘Educatia…

- "Nu ne propunem sa raspunda cineva pentru ca greseala este omeneasca. Sigur ca este regretabil ca patru profesori dintre cei mai buni pe care ii are Romania au scapat aceste greseli in manuale", a declarat Valentin Popa pentru Romania TV Intrebat despre cine isi asuma pierderea banilor.. ministrul…

- Ministrul Educației Naționale a avut intalniri cu reprezentanți ai autoritaților locale in vederea identificarii unor soluții concrete pentru școlile si instituții de invațamant preuniversitar afectate de inundatii. In județul Galați, ministrul Valentin Popa a vizitat Școala Gimnaziala nr. 1 din comuna…

- "Am dori ca in toamna sa avem un simpozion, o conferinta, un grup de lucru in care sa incercam sa instruim cat mai multe cadre didactice pentru a putea elabora manuale scolare, deoarece avem o criza de scriitori de manuale. De exemplu, inca avem o lipsa a manualelor de limba engleza, nu am primit…

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a stabilit componenta Consiliului Consultativ al Ministerului, pe lista regasindu-se academicienii Liviu Pop, Ovidiu Alexandru Bajenaru, Wilhelm Danca, Eugen Simion si Razvan Theodorescu.