Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Ușurelu revine in fața melomanilor cu un concert extraordinar care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani in Timișoara, in cadrul caruia indragita artista va canta piese de pe cel mai recent album de studio, „Fata care chiar exista”. „Formularea aceasta, «Fata care chiar exista», este…

- Timișoreanul Daniel Tudor, cel care la ediția de acum doi ani a concursului Vocea Romaniei a facut o figura frumoasa, fiind poreclit „Eminem de Romania“, va susține primul sau concert in fața publicului, la sfarșitul acestei saptamani, la Timișoara. „Am 25 de ani și una din pasiunile mele este limba…

- centenarul a fost sarbatorit și in Bacau, de Ziua Naționala a Contabilului Roman Profesioniștii contabili din intreaga țara au sarbatorit, marți, 13 iulie, sub sloganul „Tradiție pentru viitor. Evoluam impreuna”, reglementarea acestei onorabile profesii in țara noastra ajunsa la un secol de la inființarea…

- Sambata, 10 iulie, incepand cu ora 18.00, buzoienii sunt invitați la Aluniș Art Center, unde va avea loc un concert de muzica tradiționala susținut de trupa „Graiu”, cu intrare libera. Fondatorul și managerul Aluniș Art Center, Iulia Sarbu, spune despre „Graiu” ca „este un proiect de folclor reinterpretat…

- Scuarul Catedralei Mitropolitane din Capitala a gazduit duminica seara un concert dedicat aniversarii a 245 de ani de la proclamarea Independentei Statelor Unite ale Americii. Mai multi artisti autohtoni au cantat piese celebre din America, acompaniati de o orchestra.

- La sfarșitul acestei saptamani, la Timișoara va avea loc un concert caritabil in sprijinul cadrelor medicale din oraș care au luptat cu pandemia, sub genericul „Impreuna pentru Viața“. Evenimentul va avea loc vineri 25 iunie, de la ora 20, la Porto Arte, iar pe scena se vor afla membrii trupei Vest…

- In localitatea Biliești s-a acționat fara intrerupere pentru evacuarea apei din gospodarii, curți, gradini, terenuri agricole și drumuri. Cu ajutorul motopompelor din dotare, pompierii militari au reușit sa scoata apa acumulata din 19 gospodarii. S-a reușit evacuarea apei și de pe DJ 204 D, cu toate…

- Marți, 15 iunie, cel mai mare portar de handbal al Romaniei din toate timpurile, Cornel Penu, a fost sarbatorit la Buzau, in cadrul proiectului de promovare a marilor personalitați buzoienie, inceput acum patru ani. Aceasta serie de manifestari are drept scop principal informarea buzoienilor, dar și…