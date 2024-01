Stiri pe aceeasi tema

- Thomas Muller (34 de ani) avea acord doar pana la finele stagiunii și a ajuns la o ințelegere prelungita pana in iunie 2025. Anunțul vine in contextul in care atacantul neamț a prins doar 702 minute in acest sezon la campioana Germaniei și are doua goluri și cinci assisturi in 18 apariții in toate competițiile.…

- Gigi Becali a facut dezvaluiri incredibile despre „schimbarea la fata” a lui Florinel Coman, imediat dupa derby-ul CFR Cluj – FCSB, scor 1-1, din etapa a 19-a a Ligii 1. Patronul liderul din Liga 1 a reactionat cand a auzit discursul atacantului care a reusit o pasa decisiva superba pentru Darius Olaru.…

- Nemulțumit de prestațiile lui Andrea Compagno și Dorin Rotariu, Gigi Becali anunța noi transferuri la FCSB. Intr-un dialog purtat cu jurnaliștii, patronul FCSB a spus ca in urmatoarea perioada de mercato va aduce trei jucatori: un atacant central, un mijlocaș și un atacant lateral. Gigi Becali anunța…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, s-a aratat indiferent fața de calificarea Romaniei la EURO 2024, fiind nemulțumit ca cei doi jucatori convocați de la FCSB, Florinel Coman și Darius Olaru, au fost rezerve in victoria de sambata seara cu Israel, 2-1.FCSB, liderul din SuperLiga, a avut doar doi jucatori…

- Gigi Becali a ajuns la spital dupa accidentul de la Dobroesti! Patronul din fotbalul romanesc a fost implicat intr-un accident rutier, iar luni dimineața a ajuns de urgența la Poliție pentru a da declarații. Iata care este starea de sanatate a Latifundiarului din Pipera!

- Gigi Becali a fost implicat intr-un accident rutier. Acesta se afla la volanul mașinii sale, un Rolls Royce Ghost Black, in valoare de 500.000 de euro. Cum s-a produs accidentul rutier? Gigi Becali a incercat sa evite un alt autoturism care venea pe contrasens și a tras puternic de volan. In urma manevrei,…

- Gigi Becali a fost reclamat la CNCD, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii, de catre Reuven Azar, ambasadorul Israelului in Romania. Patronul FCSB e acuzat de antisemitism și risca o amenda de pana la 30.000 de lei. La inceputul saptamanii, Csaba Asztalos, președintele CNCD, a dezvaluit…

- Dupa infrangerea cu Rapid, 1-2, Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca a avut o discuție cu Florinel Coman. La intalnirea cu presa pe care a avut-o in aceasta dimineața, Gigi Becali a povestiti ce a discutat cu extrema de 25 de ani. Patronul roș-albaștrilor l-a criticat pentru ca driblat prea mult,…