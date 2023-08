Ciprian Deac (37 de ani), mijlocașul de la CFR Cluj, a analizat victoria cu FC Botoșani, scor 3-1, in etapa #7 din SuperLiga. Cu Botoșani, Deac a revenit in primul „11” al CFR-ului dupa mai bine de 4 luni. Mijlocașul de 37 de ani a fost titular ultima data in aprilie, la victoria cu Sepsi, scor 2-1, cand a suferit o ruptura a ligamentelor in articulația umarului stang și a avut nevoie de o intervenție chirurgicala. ...