Stiri pe aceeasi tema

- Interviu cu Titu Bojin, candidatul ALDE, pentru funcția de președinte al CJT Domnule Bojin, au mai ramas cateva zile pana la vot. Care e atmosfera pe frontul politic din Timiș? Sincer, e una destul de statica, nu ca mi-aș dori vreun conflict politic, pentru ca știți ca mereu am jucat rolul de mediator…

- Titu Bojin, fostul șef al Administrației Bazinale de Apa Banat și candidatul ALDE pentru președinția Consiliului Județean Timiș, revine in studiourile on.set pentru o noua ediție a emisiunii PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre campania electorala aflata in plina desfașurare, dar și despre planurile…

- Candidatul PMP la Primaria Municipiului Bistrița, Ionuț Simionca, propune o soluție inedita de aerisire a traficului din oraș: trenul urban. Acest tren ar urma sa lege centrul orașului de Livezile, Groapa Sarații și Sarata, pe actuala rețea de cale ferata, și ar diminua traficul existent cu 1500-2000…

- Titu Bojin, fostul șef al Administrației Bazinale de Apa Banat și candidatul ALDE pentru președinția Consiliului Județean Timiș, revine in studiourile on.set pentru o noua ediție a emisiunii PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre „contrele” cu fostul coleg de partid, Calin Dobra, dar și despre planurile…

- Președintele filialei Timiș a PSD și liderul grupului social-democrat din Camera Deputaților, Alfred Simonis, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre cele mai recente evenimente din politica locala și naționala, dar și…

- Titu Bojin, candidatul ALDE pentru președinția Consiliului Județean Timiș, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre planurile fostului șef al Administrației Bazinale de Apa Banat pentru județul Timiș, in cazul in care Titu…

- Autoritatile din Germania au modificat conditiile de intrare pe teritoriul statului pentru turistii care provin din zone in care numarul de imbolnaviri cu COVID-19 este ridicat. In ceea ce priveste Romania, masura este valabila pentru cetatenii din 7 judete, care au fost declarate zone de risc: Arges,…

- Jucatorul sarb Dragan Zekovic (2,09 metri) a semnat un nou angajament cu echipa masculina de baschet CSM CSU Oradea cu care a castigat titlul de campion al Romaniei in sezonul 2018-2019, a anuntat, miercuri, clubul, pe site-ul sau oficial. Zekovic (33 ani) se afla in fata celui de-al 14-lea…