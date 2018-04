CS Arcada Galati – Tricolorul LMV Ploiești 3:1 (25:21, 20:25, 25:17, 25:18) Petre Apostol Sala: „Dunarea”, Galați; spectatori: 1200. CS Arcada: Lucas Rangel 10 puncte – 5/7 in atac (71%), 5 blocaje, Adrian Gontariu 9p – 7/22 (32%), 1 blocaj, 1 as, Marian Bala 12p – 9/26 (35%), 2 blocaje, 1 as; 50% recepție pozitiva/33% perfecta (24 recepții), Andrei Spinu 9p – 5/7 (71%), 4 blocaje, Filip Despotovski (cpt.) 1p – 1 blocaj, Nikola Kovacevic 14p – 13/22 (59%), 1 blocaj; 48% rec. poz./21% perf. (29 rec.) – Adrian Feher 100% rec. poz./50% perf. (4 rec.); au mai jucat Arvydas Miseikis 1p – 1/2 (50%),…