Expertul in conducere defensiva, pilotul Titi Aur, susține ca mulți romani prefera sa cumpere cauciucuri second-hand, dar asta este o greșeala care ii poate costa viața. El a explicat ca un cauciuc uzat nu mai are sub nicio forma aderența potrivita, iar un accident se poate produce in orice moment.

"Cauciucurile la mana a doua nu sunt o varianta sub nicio forma. Pentru ca, potrivit legii, pot sa merg cu cauciucul pana cand adancimea canalului este de 1,6 mm. Sub aceasta valoare, nu mai este legal.

