- Statele Unite si-au anuntat joi intentia de a iesi din Tratatul ”Cer deschis” - care autorizeaza supavegherea aeriana a tarilor particiante - acuzand Rusia de incalcari repetate ale prevederilor acestui acord, relateaza Reuters.Aceasta retragere urmeaza sa aiba loc in mod oficial peste sase…

- Un tanar de 31 de ani, din comuna gorjeana Plopșoru, este cercetat de poliție pentru ca, fara sa dețina permis auto, a condus un moped. In plus, a și produs un accident rutier. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca, la finalul saptamanii trecute, un barbat, de 31 de ani, din comuna…

- Elicoptere israeliene au tras cu rachete in sudul Siriei in noaptea de joi spre vineri, la cateva zile dupa alte raiduri atribuite statului evreu, informeaza AFP si Reuters, citand presa siriana.

- Coreea de Sud a prezentat public vineri un set de recomandari care sa ghideze comportamentul oamenilor si al institutiilor in fiecare situatie a vietii sociale si economice in urmatorii doi ani de noua 'normalitate' post-coronavirus, informeaza Reuters si Yonhap. Testarea in masa,…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis joi ca Polonia, Ungaria si Cehia au incalcat legislatia Uniunii Europene refuzand sa primeasca cotele de refugiati alocate de UE pentru a degreva Grecia, dupa cresterea brusca a numarului de imigranti in 2015, transmite Reuters potrivit Agerpres.…

- Coreea de Nord si-a tinut fortele militare "inchise" pentru circa 30 de zile si timp de 24 de zile nu a ridicat avioanele de la sol, desi nu a confirmat cazuri de contaminare cu noul coronavirus, a declarat vineri comandantul fortelor americane in Coreea de Sud, generalul Robert Abrams, transmit Reuters…

- Petrolul Brent a inregistrat vineri cea mai mare cadere zilnica in mai bine de 11 ani, dupa ce Rusia s-a opus reducerillor abrupte de producție propuse de OPEC pentru a stabiliza prețurile afectate de caderea economica generata de coronavirus, relateaza Reuters.Citește și: VIDEO Razi cu lacrimi!…

- Samsung Electronics a anuntat vineri ca va muta in Vietnam o parte a productiei de smartphone-uri din Coreea de Sud, dupa ce descoperit un nou caz de coronavirus la un angajat sud-coreean, fortand compania sa inchida fabrica, transmit Yonhap si Reuters. Samsung are deja in statul asiatic sase…