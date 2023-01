Tîrgul inovațiilor în agricultură, organizat în premieră la Bălți De la senzori care transmit date exacte despre starea culturilor, pina la drone ce survoleaza terenurile agricole sau tehnologii ce permit creșterea randamentului. Toate acestea au putut fi vazute la Tirgul de Inovații destinat agricultorilor, care s-a deschis la Balți. Agricultorii din nordul țarii spun ca noile tehnologii le vor fi de mare ajutor, transmite tv8.md. „Digitalizarea, dronele, Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

