Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan-Radu Oprea, a participat vineri, 24 mai, la semnarea unui acord strategic de cooperare industriala cu producatorul american de drone militare si civile – Periscope Aviation, in prezenta Excelentei Sale Ambasadoarea SUA doamna Kathleen Kavalec.…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, prin intermediul Societatii Carfil SA, subsidiara a companiei nationale Romarm SA, semneaza vineri, un acord strategic de cooperare industriala cu producatorul american de drone militare si civile – Periscope Aviation, la Black Sea Defense and…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, prin intermediul Societații Carfil SA, va semna maine, 24 mai, un acord strategic de cooperare industriala cu un producator american de drone.

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, prin intermediul Societatii Carfil SA, subsidiara a companiei nationale Romarm SA, va semna, vineri 24 mai, un acord strategic de cooperare industriala cu producatorul american de drone militare si civile – Periscope Aviation, la Black Sea Defense…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, prin intermediul Societații Carfil SA, subsidiara a companiei naționale Romarm SA, va semna un acord strategic de cooperare industriala cu producatorul american de drone militare și civile – Periscope Aviation, la BSDA 2024.

- Societatea Nationala a Sarii a decis sistarea activitatii de productie si de vizitare in Salina Praid, in vederea protejarii si a sigurantei personalului si vizitatorilor. Masura va ramane in vigoare pana la rezolvarea situatiei create de infiltratiile recente la Salina Praid, a anunțat Ministerul Economiei,…

- Veste incurajatoare pentru mediul de afaceri din Romania. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anunțat ca sunt disponibile fonduri in valoare de 400 de milioane de euro pentru IMM-uri prin intermediul unei noi linii de finanțare. Aceasta inițiativa vine in cadrul unei noi…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pregatește o noua ediție a programului care incurajeaza doamnele sa iși creeze propriile destine in lumea afacerilor, prin acordarea de finanțari nerambursabile, de la bugetul de stat. Prin “Femeia Antreprenor” vor fi oferite granturi in valoare…