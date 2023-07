TIR rasturnat la iesire din localitatea Nicolae Balcescu, judetul Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii ISU Dobrogea au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza pe Plaja 3 Papuci din Constanta, zona Reyna.Din primele informatii o persoana a fost scoasa inconstienta din mare.La fata locului intervine SMURD B Fripis si SMURD C. Potrivit ISU Dobrogea victima este resuscitata. UPDATE:…

- UPDATE Potrivit ISU Dobrogea, sunt implicate cu 7 persoane. Un barbat de 21 ani, este asistat medical de echipajul SMURD B2 si o femeie, 23 ani, asistata medical de echipajul SAJ.Un accident rutier s a produs in aceasta dimineata la iesrie din Valu lui Traian, spre Constanta, informeaza autotitatile…

- Un autotren inmatriculat in Ucraina s a rasturnat astazi pe un drum judetean din judetul Tulcea. Este al doilea eveniment rutier de acest gen petrecut astazi dupa TIR ul inmatriculat in Ucraina incarcat cu cereale ce s a rasturnat in judetul Constanta in zona Gura Dobrogei. Potrivit IPJ Tulcea, astazi,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Constanta, la iesire din localitatea Istria. Potrivit ISU Dobrogea, un autoturism s a rasturnat.O persoana a fost ranita, victima nefiind incarcerata. UPDATE: Potrivit ISU Dobrogea, autoturismul se afla in afara partii carosabile.Victima,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Cuza Voda, la iesire spre localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea doua autoturisme au fost implicate, iar sase persoane, printre care si patru copii au fost ranite.Victimele suntr constiente si cooperante.…

- La data de 15 aprilie a.c., in jurul orei 01.00, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie Rurala Mihail Kogalniceanu au identificat un minor, de 16 de ani, care a condus un autoturism, pe DN 2A, in comuna Nicolae Balcescu, fara a detine permis de conducere pentru…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizari nowcasting Cod galben de ceata, respectiv de intensificari ale vantului valabile in localitati din Dobrogea, Transilvania si Banat. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in judetul Constanta (Medgidia, Cernavoda, Murfatlar,…

- Un motociclist a fost ranit intr un accident rutier in localitatea Cobadin, judetul Constanta.Potrivit SAJ Constanta la fata locului a intervenit un echipaj Saj B2. ISU Dobrogea a intervenit cu o autospeciala de stingere si un echipaj de prim ajutor. Din primele informatii o masina si un motociclist…