Tir cu masline rasturnat pe autostrada Un autotren incarcat cu masline s-a rasturnat luni pe breteaua care face legatura intre autostrada A6 Lugoj-Balint si A1 Balint –Timisoara. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime insa automarfarul a fost distrus aproape in totalitate iar marfa a fost imprastiata pe cativa zeci de metri. Mai multe echipaje ale pompierilor au asigurat zona pentru ca din rezervorul automarfarului s-a scurs motorina. Circulatia in zona a fost dirijata de politisti. Autotrenul a parasit drumul si a mers pe langa parapet dupa care s-a rasturnat in sant. Martorii evenimentului cred ca soferul era atent la… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

