Tipuri de pompe de beton si autobetoniere In afara de capacitate, diferenta principala intre diferitele tipuri de pompe de beton este determinata de echipamentul suplimentar care vine ca parte a pompei. O pompa de beton in forma sa cea mai simpla este reprezentata cel mai bine de o pompa de beton stationara.



Cunoscuta si sub numele de camion mobil, pompa mobila incorporeaza atat o pompa de beton, cat si un brat de montare montat pe un sasiu de camion. Avantajul unei pompe mobile este ca puteti sa lucrati si sa pompati betonul foarte repede. Acest lucru face ca pompele cu brat in miscare sa fie foarte populare in cea mai larga… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar este oprit marti de sase ore pe ambele sensuri intre Calimanesti si Cozia, cinci trenuri fiind afectate. Calatorii sunt transbordati cu masinile. "Astazi, 5 ianuarie 2021, traficul feroviar este intrerupt intre Calimanesti si Cozia pe ambele fire de circulatie din cauza precipitatiilor…

- Presedintele Klaus Iohannis se va vaccina anti-Covid in a doua etapa a campaniei, desi le-a facut specialistilor propunerea de a fi printre primii vaccinati pentru a fi un exemplu si a le da oamenilor incredere. Specialistii i-au sugerat insa sa se confomeze strategiei de vaccinare pentru a nu genera…

- Bursa de pe Wall Street a incheiat tranzactiile de vineri in scadere, din cauza incertitudinilor legate de proframul de ajutoare pentru pandemia de coronavirus. Actiunile Tesla au atins, in schimb, un nivel record inainte de includerea acestora in indicele S&P 500, saptamana viitoare, transmite Reuters.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri seara ca spitalul privat Metropolitan din reteaua Monza va intra, incepand de joi, in reteaua de suport COVID si va avea 30 de paturi ATI. "Maine dimineata la 8 jumate ma duc. V-am zis de primul spital privat care intra in reteaua de suport COVID,…

- Un grup de politicieni de stanga si reprezentanti ai sindicatelor din Europa cer adoptarea unei saptamani de lucru de patru zile pentru a ajuta economiile sa-si revina in urma pandemiei de coronavirus. In scrisoarea trimisa catre Boris Johnson, cancelarul german Angela Merkel, premierul spaniol…

- Secretarul american al Justitiei, Bill Barr, a dat unda verde luni deschiderii de anchete privind posibile nereguli in timpul alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie despre care Donald Trump da asigurari ca au fost marcate de ''fraude'', fara a aduce insa dovezi, relateaza AFP. Bill Barr,…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand (USR-PLUS), a revenit la sediul Companiei de Investitii si Dezvoltare in Sanatate a acestui sector si a aflat cat a platit institutia pentru "spotul mincinos interzis de CNA despre spitalul care nu exista difuzat la televiziuni". "Am reusit sa intru in…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a anuntat ca analizeaza posibilitatea ca, "in perioada imediat urmatoare", sa fie achizitionata inca o escadrila de avioane, care trebuie sa fie interoperabile cu cele pe care Armata le are deja. "Cu certitudine, analizam posibilitatea achizitiei…