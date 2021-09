Tipuri de materiale pentru hidroiozlarea acoperișului Hidroizolarea este o masura de baza pentru un acoperiș plat. Este necesara o impermeabilizare permanenta și extrem de eficienta pentru a impiedica patrunderea apei in structura și producerea de daune. Tipuri de materiale pentru hidroizolare Exista patru materiale principale pentru hidroizolare: Bitum; Membrana EPDM; PVC; Membrana de impermeabilizare lichida. Bitum Bitum Elastomer (SBS) sau plastomer (APP) este cel mai comun și mai ieftin strat de acoperire. Rezistența sa nu mai trebuie dovedita și instalarea sa, in monostrat sau bistrat, este relativ simpla. Mulți profesioniști in reparatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

