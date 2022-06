Stiri pe aceeasi tema

- In tinutul Darabanilor din Botosani, pe malurile Prutului, se afla printre cei mai batrani stejari din nordul Romaniei. Poiana unde cresc acesti stejari, care au fost martorii domniei lui Stefan cel Mare, este un loc plin de legenda. In nordul extrem al Romaniei, la numai cativa kilometri de orasul…

- Un nou studiu de la Universitatea de Stat din San Diego a constatat ca efectuarea de activitati zilnice de intensitate mai usoara, cum ar fi treburile casnice, poate reduce semnificativ riscul de accident vascular cerebral (AVC). Studiul a fost publicat in Jama Network Open. „Activitatea fizica de intensitate…

- Un botosanean s-a dus la crasma cu o grenada din Cel de-al Doilea Razboi Mondial. Barbatul gasise proiectilul intr-un sant si a decis sa-l arate si prietenilor de la bar. Mai multi sateni din localitatea Catamarasti Deal, judetul Botosani au fost la un pas de moarte din cauza unui proiectil din Al Doilea…

- Un tanar de 34 de ani, din judetul Botosani, a murit cand un perete de caramida s-a prabusit peste el. Acesta reabilita o cladire, alaturi de un alt coleg. Ambii muncitori au fost prinsi sub daramaturi, dar cel de-al doilea a supravietuit.

- Un tanar, de 25 de ani, a decedat, in noaptea de miercuri spre joi, in urma unui accident rutier produs in comuna Vladeni din judetul Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu, citat de Agerpres . Potrivit acesteia, victima a coborat dintr-un autoturism…

- O femeie de 54 de ani din Botosani a fost la un pas sa-si piarda viata dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de peste zece metri. Strigatele ei disperate au fost auzite de vecini sambata dimineata, in jurul orei 5.00.

- Detalii oribile ies la iveala in cazul unei duble crime petrecute in satul Poiana, judetul Botosani. Initial anchetatorii au crezut ca o copila de 13 ani a ucis cu bestialitate doua femei. Dupa cercetari amanuntite s-a ajuns insa la o alta concluzie.