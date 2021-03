Ediția de anul acesta a renumitei Gale a avut loc virtual, din cauza situației pandemice la care asistam cu toții. Cu toate acestea, vedetele nu au spus pas unei ținute inedite sau unei petreceri chiar in propria camera. Duminica seara s-a desfașurat cea de- a 78-a editie a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizata de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA). Ceremonia a fost deschisa de actritele Amy Poehler si Tina Fey, in calitate de gazde ale galei. Ceremonia a avut loc la Los Angeles si New York. In multe momente, gala a parut una tipica – cu vedete pe covorul rosu si prezentatori…