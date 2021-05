Stiri pe aceeasi tema

- Momente triste pentru Alexandra Bodi! Regina Tik Tok-ului de la Acces Direct este in doliu. Soția lui Ionuț Bodi și-a anunțat fanii de pe Tik Tok ca verișoara sa s-a stins din viața. Mesajul trist postat de tanara pe rețelele de socializare, chiar in cea de-a doua zi de Paște. Cu toate ca s-a impacat…

- ”Dragi prieteni, cu mare tristete va anuntam ca dna. Dr. Eminovici Gabriela, medicul sef al Sectiei Clinice Cardiologie I a SCJU Sibiu a pierdut, din pacate, lupta cu virusul SARS-CoV-2.Dumnezeu sa o ierte si sa o odineasca in pace!S-a stins din viata un cardiolog de exceptie, cu o pregatire deosebita…

- Durere fara margini in familia lui Dima Priceputu, primarul PSD care se afla la cel de-al treilea mandat al sau. Barbatul fusese diagnosticat cu Covid-19 in urma cu trei saptamani, iar din pacate boala a avansat. In cursul acestei nopți, primarul comunei Viziru a pierdut lupta cu viața, fiind rapus…

- Cea mai varstnica persoana din Statele Unite s-a stins din viata. Este vorba despre o femeie de 116 ani din statul american Carolina de Nord. Varsta acesteia, insa, nu este sigura, intrucat unele date arata ca s-ar fi nascut in 1904 sau 1905.

- Theo Rose a inceput ziua cu o veste trista, dupa ce a aflat ca unul dintre cei mai importanți oameni din viața sa a incetat din viața. Artista a ținut sa transmita și un mesaj de suflet, in amintirea persoanei dragi, care a plecat dintre noi.

- Un celebru regizor și producator s-a stins din viața. Anunțul a fost facut chiar de familia sa, pe rețelele de socializare. Este vorba despre Bertrand Tavernier. Doliu imens in lumea filmului la nivel mondial. Potrivit Le Figaro, regizorul, scenaristul si producatorul francez Bertrand Tavernier, organizator…

- Mircea Bravo este in doliu, iar anunțul trist a fost facut chiar de el. O persoana foarte draga lui, despre care spunea ca ii este ca o familie, s-a stins din viața miercuri noapte. Mii de oameni au reacționat imediat, lasand mesaje de condoleanțe.

- Veste teribila pentru fanii lui Mario Fresh! Faimosul cantareț este in doliu, dupa ce i-a murit o persoana draga. Indurerat, celebrul artist le-a dat vestea teribila admiratorilor sai de pe rețelele de socializare, postand un mesaj de-a dreptul sfașietor. Iata despre cine este vorba!