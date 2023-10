Tinerii sălăjeni sunt atrași de mirajul drogurilor In dimineața de 14 octombrie, polițiștii au identificat in trafic, in localitatea Crasna, un barbat de 27 de ani, din localitatea Horoatu Crasnei, care a fost testat cu aparatul dotare, rezultand indicii cu privire la posibila prezența a substanțelor psihoactive. In aceeași zi, la ora 13.10, oamenii legii au oprit pentru control in trafic, pe bulevardul Mihai Viteazu din municipiul Zalau, un autoturism, condus de un tanar de 23 de ani, din Garceiu. Acesta a fost testat cu aparatul drug test, iar rezultatul a fost pozitiv. In ambele cazuri, pe… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

