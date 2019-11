Tinerii pot călători gratuit prin toată Europa. Află condițiile Au inceput inscrierile pentru a patra runda a programului „DiscoverEu”, prin care tinerii de 18 ani, pot calatorii gratuit cu trenul in Europa. DiscoverEU este o initiativa a Uniunii Europene care iti da posibilitatea de a descoperi Europa prin intermediul unor experiente inedite. Tinerii interesati au la dispozitie doua runde de inscrieri in fiecare an. Solicitantii selectati vor primi un permis de calatorie. Tinerii care sunt acceptati in program pot calatori gratuit pana la 30 de zile in perioada 1 aprilie 2020 si 31 octombrie 2020. Condiții de inscriere Cei care vor sa se inscrie acum in programul… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In baza Acordului incheiat in cursul acestui an intre CEC Bank si Fondul European de Investitii, companiile romanesti au beneficiat de finantari in conditii favorabile de garantare, fara comisioane asociate, fiind astfel in masura sa isi puna in aplicare proiectele de afaceri in domenii precum industrie,…

- Interviul de fața este o continuare a materialului din paginile anterioare in care se vorbește despre ultima speranța de acceptare a biotehnologiilor moderne și despre inițiativa cetațeneasca prin care se solicita reinnoirea legislației din acest domeniu. Cea care a raspuns intrebarilor noastre legate…

- Ești cetațean al Uniunii Europene și ai 18 ani? DiscoverEU, acțiune inițiata de Parlamentul European, iți ofera șansa de a merge intr-o calatorie care iți va permite sa experimentezi libertatea de circulație in UE, sa descoperi diversitatea Europei, sa afli mai multe despre patrimoniul cultural și istoria…

- In perioada 29 noiembrie – 26 decembrie la Oradea are loc o noua ediție a Targului de Craciun, prilej cu care Piața Unirii este cuprinsa de veselie, colinde și arome imbietoare, decorațiuni, cadouri și mii de luminițe fermecate – in cea mai calda atmosfera de Craciun. Pregatirile…

- Regiunea Europei Centrale și de Est a inregistrat o creștere fara egal in Uniunea Europeana. Cu toate acestea, se prevede o incetinire in urmatorii ani. Regiunea ECE a inregistrat o imbunatațire a activitații economice in ultimii ani. In 2017 și 2018, PIB-ul in regiune s-a majorat la 4,6%, respectiv…

- Potrivit raportului Eurydice despre organizarea timpului scolar in Europa, durata vacantei de Craciun in tarile Uniunii Europene variaza intre 7 zile si 23, numarul maxim fiind inregistrat anul acesta in Romania. Cele mai putine zilele libere pentru sarbatorile de iarna sunt in Slovenia. Vacanta de…

- Tinerii care sunt interesati de o cariera in Jandarmeria Romana pot sa-si depuna cererile de inscriere pana la data de 15 noiembrie 2019. Pentru sesiunea de admitere din luna ianuarie 2020 la scolile militare de subofiteri din Dragasani si Falticeni, inscrierile incep de luni, 23 septembrie. Pentru…

- Declaratia oficialului rus a fost facuta inaintea negocierilor intre cele trei parti care incep joi la Bruxelles. Actualul contract care reglementeaza tranzitul gazelor naturale rusesti spre Europa prin Ucraina expira in 2019, iar Moscova ar dori in viitor sa ocoleasca acest intermediar cu…