Stiri pe aceeasi tema

- Proteste violente au loc in India din cauza noii politici guvernamentale privind recrutarea in armata. In statele Bihar și Uttar Pradesh, din nordul țarii, protestatarii au incendiat trenuri și au blocat autostrazi importante, cerand retragerea acestui program, relateaza BBC.

- Spitalul Orasenesc Macin, judetul Tulcea, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata, a functiilor contractuale, de executie, temporar vacante, de: 1 post asistent medical generalist in cadrul Compartimentului neonatologie, pe perioada determinata de un an; 1 post asistent…

- A inceput prima zi la Catedral Music Festival. Tinerii au inceput deja sa se adune pentru a se bucura de Zimbru, prima formatie care va perfoma in aceasta zi. Tot astazi mai sunt asteptati pe scena din Gradina Palas Robin and the Backstabbers, Alexandrina, Sevdaliza si Spike. Catedral, cel mai amplu…

- Tinerii care iși doresc vor avea posibilitatea sa faca un stagiu militar de cateva luni. Mai mult, vor fi și platiți pentru asta.Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anunțat ca pregatește un proiect de lege, in acest sens. Militarii voluntari vor invața sa traga cu arma, vor primi echipament și cazare.…

- Ministerul Apararii vrea 10.000 de militari voluntari in rezerva. Decizia vine in urma conflictului din Ucraina si urmareste crearea unei asa-numite „rezerve active a armatei”. Vasile Dancu a anuntat ca autoritatile au in lucru un proiect de lege prin care persoanele intre 18 si 35 de ani se pot oferi…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind recrutarea cetațenilor Federației Ruse pentru serviciul militar și demiterea din serviciul militar a cetațenilor aflați in misiune, informeaza agenția de presa Interfax. Perioada vizata este 1 aprilie – 15 iulie 2022 și sunt avuți in vedere…