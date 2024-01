Un sondaj efectuat in Statele Unite de revista online Intelligent, axata pe viața studențeasca, a constatat ca 39% dintre angajatori evita sa angajeze absolvenți de colegiu pentru posturile pentru care sunt eligibili in favoarea candidaților mai in varsta. Cercetarea s-a facut conform interviurilor a 800 de manageri, directori și executivi implicați in procesele de recrutare in SUA, in decembrie, potrivit Business Insider.

Potrivit sondajului, angajatorii favorizeaza lucratorii mai in varsta in parte din cauza ca tinerii profesioniști nu reușesc sa impresioneze managerii de recrutare in timpul…