Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cu tineri de la PAS, in frunte cu Natalia Gavrilița, in care inconjoara o batrana ce cerșea, in timpul unui flashmob, sunt criticate dur pe rețele. Fostul premier, Ion Chicu, a calificat gestul drept „spectacol fara paine, obraz fara rușine”. „Ce bine ca batranica nu știe cine a trecut azi pe…

- Salvamontiștii nemțeni au inceput o serie de lucrari tehnice, in masivul Ceahlau, pentru a reda accesul turiștilor pe traseul Cascada Duruitoarea-Piciorul Șchiop-Cabana Dochia – Varful Toaca. Acesta a fost inchis acum un an, in urma scurgerilor de pe versanți, caderilor de roci și a altor calamitați…

- Imagini șocante au fost surprinse aseara intr-un parculeț pentru copii de pe bulevardul Independenței din Baia Mare. Mai mulți tineri și-au imparțit pumni și picioare in vazul lumii, fara sa țina cont de copii care se aflau in preajma. Se pare ca unul dintre scandalagii a rupt chiar o scandura din gardul…

- Doi tineri din Ucraina au decis sa faca nunta in spital, dar nu au vrut sa renunțe la dansul mirilor. Poveastea lor e una cu totul speciala, caci aceștia au fost la un pas de moarte in timpul bombardamentelor.

- Imagini inedite cu un jaf mai puțin obișnuit facut de doi adolescenți dintr-un magazin. Cei doi au colaborat perfect pentru a trece neobservați și chiar ei au filmat momentul in care au incalcat legea, scrie ro-viral.video .Cu toate ca gestul lor ramane unul de condamnat, imaginile sunt unele haioase…

- Imagini surprinse in aceasta seara in Baia Mare. https://www.youtube.com/shorts/WR1iFwevoSc Caruciorul a fost aruncat de pe podul care face legatura dintre Bulevardul Independenței și Kaufland-ul de pe George Coșbuc. Source

- Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani și deșu s-a spus ca nu mai formeaza un cuplu, cei diu sunt mai fericiți ca niciodata. Vedeta de la Pro TV a publicat pe contul de Instagram, imagini cu Felix, din timpul unei vacanțe la munte. Mihaela Radulescu…