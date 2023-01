Tineri lideri fermieri români premiați la Bruxelles pentru „Cel mai Bun Proiect Digital“ O echipa de tineri fermieri, membri ai Clubului Fermierilor Romani, a caștigat in luna decembrie premiul pentru cel mai bun proiect digital in cadrul Congresului European al Tinerilor Fermieri de la Bruxelles. Premiul recunoaște contribuția pozitiva a fermierilor asupra mediului prin adoptarea și diseminarea de noi tehnologii și practici agricole. In cadrul Congresului, 16 echipe de tineri fermieri din toata Uniunea Europeana au prezentat mai multe proiecte care vizeaza imbunatațirea practicilor și tehnologiilor aplicate in agricultura, care pun accentul pe utilizarea responsabila a resurselor… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

