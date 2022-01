Stiri pe aceeasi tema

- Șefa statului Maia Sandu impreuna cu Președintele Parlamentului Igor Grosu, și Prim-ministra țarii Natalia Gavrilița, Vicepreședintele Parlamentului Mihail Popșoi și alți deputați au depus flori la bustul lui Mihai Eminescu, de pe Aleea Clasicilor din Gradina publica „Ștefan cel Mare și Sfant” din capitala.…

- Biserica de Lemn din Targu Mures, cea care l-a gazduit intr-o noapte de iunie, in 1866, pe poetul Mihai Eminescu, pastreaza si acum toaca pe care acesta o auzea lovindu-se de clopotnita, in noaptea cu furtuna pe care a petrecut-o ud leoarca in turnul bisericii, fapt relatat de acesta in "Geniu pustiu",…

- 1 Decembrie 2021 ! Astazi, de Ziua Naționala a Romaniei, cu implicarea deosebita a preotului paroh Ștefan Aga, alaturi de o minunata echipa de copii și adolescenți, s-a desfașurat un marș pe traseul: Monumentul Eroilor – Muzeul Țarii Vrancei – Sediu Primarie – Biserica Vidra! Au participat reprezentanți…

- Ziua Naționala a Romaniei reprezinta un bun prilej pentru a ne aminti de sacrificiile inaintașilor noștri, este ziua care ne trimite cu gandul la 1 Decembrie 1918, atunci cand s-a scris una dintre cele mai frumoase pagini din istoria romanilor. ”Cu 103 ani in urma, eforturile și jertfa celor care au…

- Elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu" (CNME) Suceava au sarbatorit, vineri, 26 noiembrie, incepand cu ora 10:00, in avans, Ziua Bucovinei, dar și Ziua Naționala a Romaniei, printr-un program artistic menit sa aduca aminte de Unirea Bucovinei, constituita cu truda și ...

- In centrele și serviciile multifuncționale, dar și in casele de tip familial din structura Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, pregatirile pentru Ziua Bucovinei și pentru Ziua Naționala a Romaniei au inceput cu cateva zile inainte, aceste activitați ...

- Autoritațile sucevene, Guvernul Romaniei și reprezentanții mai multor partide au depus astazi, de Ziua Bucovinei, coroane de flori la statuia lui Iancu Flondor din centrul Sucevei. Avand in vedere restricțiile impuse de pandemia de coronavirus, Ziua Bucovinei a fost marcata doar printr-o scurta ceremonie…