- Romania imbatranește cu fiecare zi! Peste 5 milioane de romani invața ca exista viața și la pensie, iar acest lucru ne poate ajuta pe toți. Seniorii Romaniei sunt cei care, cu toate greutațile, au construit țara in care traim.

- Investiție de 1,3 milioane de lei intr-una dintre cele mai mici comune din Romania. Cu toate ca aici locuiesc 80 de persoane, toate trecute de prima tinerețe, majoritatea in varsta de 60 de ani, autoritațile vor sa le faca piste pentru biciclete. Nu au utilitați, iar ulițele satului nu sunt asfaltate,…

- Banca Mondiala a recomandat Romaniei creșterea varstei de pensionare pentru cei care, in prezent, ies la o varsta frageda, cum ar fi magistrații sau cei care provin din structurile de forța. Mulți ies in prezent la pensie inainte sa implineasca 50 de ani. Coaliția de guvernare amana sa ia o decizie…

- Art Safari, cel mai important eveniment dedicat artei din țara, prezinta in cadrul ediției a X-a, o artista neconvenționala, cu un parcurs atipic la fel ca personalitatea sa: Lilian Theil. Nascuta la Brașov in 1932, artista are o tehnica speciala (applique): „picteaza" cu acul de cusut și creeaza arta…