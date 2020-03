Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi va pune gratuit Mandachi Hotel&Spa la dispoziția personalului medical și a voluntarilor care au interacționat cu bolnavi sau suspecți de infectare cu noul coronavirus, la Spitalul Județean Suceava sau in incinta oricaror alte unitați spitalicești din orașele…

- Adelina și Cristi Chivu sunt de peste 12 zile in carantina din cauza pandemiei de coronavirus, care a dat peste cap Italia. Cei doi iși petrec tot timpul in apartamentul din Milano, singurele ieșiri fiind pentru aprovizionare, ieșiri care se fac cu acceptul autoritaților.Adelina Chivu a postat pe contul…

- Țari din toata lumea au continuat sambata sa isi inchida granitele, sa restrictioneze calatoriile si evenimentele ce reunesc un numar mare de participanti, pentru a limita raspandirea coronavirusului.

- Inspectorii Gazii de mediu susțin ca in Tabara de la Arbanași exista numeroase neconformitați care contravin legislației in vigoare, astfel ca au interzis desfașurarea de activitați in incinta acesteia, pana la remedierea problemelor constatate. Deși autoritațile locale susțineau ca spațiul ales pentru…

- ​Indicele privind respectul digital este de 70%, aratând cea mai mare lipsa de bune maniere online perceputa din ultimii patru ani și fiind prima , potrivit unui studiu Microsoft si DCI . Mai mult, tendințele la fel de îngrijoratoare ale suferințelor emoționale și psihologice, dar și consecințele…

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus este in creștere, semn ca nicio țara nu este cu adevarat pregatita sa faca fața celor mai recente provocari medicale. Și autoritațile de la noi fac plan de acțiune in eventualitatea in care acest virus ar ajunge in Romania.

- ​Google a lansat trei noi aplicații experimentale pentru a ajuta utilizatorii sa foloseasca telefonul mai puțin, ca parte a inițiativei sale Wellbeing, inclusiv un plic în care telefonul poate fi închis, lasând libera doar opțiunea de a forma numere, noteaza Mediafax.Citeste continuarea…

- Microsoft avertizeaza utilizatorii sistemului de operare Windows 7 ca platforma va ramane fara suport tehnic incepand cu data de 14 ianuarie 2020, informeaza Startupcafe. Sistemul de operare, folosit de aproximativ 400 de milioane de utilizatori, nu va mai primi actualizari software incepand cu aceasta…