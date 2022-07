Stiri pe aceeasi tema

- Tibor Hartel, profesor la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului a Universitații Babeș Bolyai din Cluj a analizat temperatura solului din curtea instituției și atrage atenția asupra felului in care se intrețin spațiile verzi, mai ales cele din marile aglomerații urbane.

- Un loc din Romania este de-a dreptul special. Acolo gasești un jacuzzi natural, cu ape racoroase, și te poți bucura de o zi calduroasa de vara fara sa cheltuiești bani. Unde se afla colțul de Rai, dar și de ce este unic.

- Lacul Amara, din judetul Buzau, a secat, iar uscaciunea a inceput sa puna stapanire pe albia de 8.000 de metri patrati. Grav este ca odata cu disparitia luciului de apa, au pierit pasarile, pestii si toata vegetatia, care semana cuc ea din Delta Dunarii. Este un dezastru ecologic si economic, striga…

- Vremea frumoasa, o curte ingrijita și prezența celor dragi formeaza rețeta perfecta pentru zile liniștite. Pana nu de mult oamenii iși doreau, in cautarea unor oportunitați, sa paraseasca zonele rurale și sa se indrepte catre orașe. Astazi, din cauza dimensiunilor orașelor, a aglomerației, din cauza…

- Rafael Nadal a efectuat luni primul antrenament pe iarba, la Mallorca. Campionul de la Roland Garros nu a anunțat inca daca va participa la Wimbledon (27 iunie - 10 iulie) dupa ce s-a confruntat cu grave probleme de sanatate in ultima perioada.

- Fie ca recunoaștem sau nu, bineințeles ca tuturor ne plac pisicile. Deși sunt mici și dragalașe, exista și multe curiozitați legate de ele, precum faptul ca uneori mananca iarba. Nu o sa-ți vina sa crezi care este adevaratul motiv. Probabil ca nu știai!

- Prime Minister Nicolae Ciuca on Tuesday said that starting to exploit the natural gas in the Black Sea represents an essential objective in the process of obtaining supply independence from Russian gas. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cand am primit la redacție un apel din partea unei doamne care locuiește in cartierul Matei Basarab și care ne spunea ”veniți sa filmați, ca au aparut șerpii printre blocuri!” am crezut ca e o gluma. ”Au inchis gradina zoologica și acum creaza un habitat natural pentru reptile in cartiere” a mai spus…