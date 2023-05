Stiri pe aceeasi tema

- George Cușa a murit la varsta e 97 de ani. A fost supraviețuitor al Experimentului Pitești. Anunțul trist a fost facut de fiica lui, Corina Cușa, care este profesor de Limba și Literatura Romana, printr-un mesaj postat pe Facebook.

- A incetat din viața profesoara Carmen Bogoiu, dascal care a educat zeci de generații de elevi la Școala Gimnaziala „Nicu Constantinescu” din Buzau (Nr.8). Anunțul a fost facut pe Facebook de jurnalistul Leonard Bunila, fostul sau elev. Carmen Bogoiu se pensionase de cațiva ani și se mutase in București,…

- A murit Petru Placinta, fondatorul Agricola Internațional și cetațean de onoare al Bacaului. Anunțul decesului a fost facut pe pagina de Facebook a Gradiniței Agricola, pe care Petru Placinta a inființat-o in anul 1984. „Cu profunda tristete am aflat despre trecerea in lumea ingerilor a domnului PETRU…

- A murit cantarețul de muzica populara din Banat Tiberiu Ceia, la patru ani dupa soția sa. Interpretul celebrei melodii „Frumoasa vecina noastra” avea 82 de ani și s-a stins in urma unui stop cardiorespirator. Miercuri seara, pe 29 martie, inima celebrului cantareț de muzica populara din Banat s-a oprit.…

- Mihai Pintilie, contabilul Primariei Rastoaca s-a stins din viața la doar 52 de ani. Anunțul a fost facut astazi, pagina de Facebook a Primariei Rastoaca. „Cu nespusa tristețe, va anunțam trecerea in neființa a colegului nostru, domnul contabil Mihai Pintilie! Amintirea lui o sa ne insoteasca totdeauna!…

- Muzicianul din Alba, Adi Mitescu, a murit. A fost component al formației Mass Media și și-a legat numele de muzica folk Muzicianul Adi Mitescu a murit duminica din cauza unui atac de cord. Anunțul a fost facut de prietenii sai, pe Facebook. A fost unul dintre cei mai cunoscuți cantareți de muzica folk…

- Filosoful Mihai Sora a murit sambata, la varsta de 106 ani. Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook a acestuia. „Iubitule, ai fost fericire pura: nu doar un om frumos, ci Frumusetea insasi, credinta, nadejdea si dragostea, cum spune cuvantul apostolic. Si niciodata nu-ti voi fi indeajuns de recunoscatoare…

- Mihai Șora s-a stins din viața la varsta de 106 ani, sambata, 25 februarie. Anunțul a fost facut chiar pe pagina de Facebook a filosofului, de catre soția sa, Luiza Palanciuc. “Iubitule, ai fost fericire pura: nu doar un om frumos, ci Frumusețea insași, credința, nadejdea și dragostea, cum spune cuvantul…