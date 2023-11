Stiri pe aceeasi tema

- Jessie J, Roisin Murphy, Katie Melua, Delia, Emma, Jose Gonzalez, unii dintre cei mai in voga și apreciați artiști ai momentului, ale caror comunitați de fani și urmaritori insumeaza doar pe YouTube peste 12.000.000 de persoane din intreaga lume și care s

- Cea mai frumoasa perioada a anului a sosit oficial, conform spuselor lui Mariah Carey! Pastrandu-și tradiția anuala de pe 1 noiembrie, cantareața in varsta de 54 de ani a dat startul numaratorii inverse pentru Craciun și a declarat: ‘E timpul!!!‘ in timp ce a impartașit un videoclip in care ea insași…

- Cu intarziere de o luna fata de data la care ne-am obisnuit, se va desfasura Sarbatoarea Castanelor, majoritatea artistilor fiind aceeasi, ca la editiile trecute. Organizarea celei de-a 29-a editii, a fost aprig dezbatuta in cadrul sedintei de Consiliu Local din data de 9 octombrie. Cu aceasta ocazie…

- Delia revine cu o noua piesa care se numește ”Miami”, prima colaborare cu Johny Romano, care va fi inclusa pe coloana sonora a ”Miami Bici 2”. ”Miami” a fost compusa de Delia și Alex Cotoi, versuri Delia și Johny Romano, producție Alex Cotoi. Videoclipul oficial de la ”Miami” a fost regizat și filmat…

- Edward Sanda și Theo Rose, doi dintre cei mai cunoscuți și indragiți artiști din Romania, colaboreaza pentru prima oara pentru single-ul „Știi unde ma gasești”. Ideea unei piese impreuna era de mult timp in mintea celor doi artiști, iar acum au decis ca cel mai nou single al lor sa fie impartașit publicului…

- Peste 150 de mii de spectatori au fost prezenți la Digital Throne- Campionatul Mondial de Esport s, eveniment care a avut loc la Iași in perioada 24 august – 3 septembrie. Doar in seara de 1 septembrie, cand Armin van Buuren a urcat pe scena festivitații de inchidere a Campionatului, 22 de mii de oameni…

- Campionatul Mondial de Esports s-a incheiat aseara, la ora 22,00, dupa o saptamana de competitii, cu festivitatea de premiere, urmata de concertul lui Tujamo pe scena mare. Festivitatea a fost urmata de un super show cu drone, un spectacol de video mapping si proiectii speciale pe Palatul Culturii.…

- Legenda muzicii electronice, Armin van Buuren, va urca pe scena astazi, pentru prima data in Iași, in cadrul festivalului Digital Throne. Timp de 3 zile, pasionații de muzica și de sporturi electronice prezenți la Campionatul Mondial de Esports se vor bucura de muzica lui Armin, Tujamo, Lost Frequencies,…